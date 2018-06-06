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Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 Yıllık Anlaşma İmzalayacağız

MUSTAFA CENGİZ: UEFA İLE 4 YILLIK ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacaklarını duyurdu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : Mustafa Cengiz: Uefa İle 4 Yıllık Anlaşma İmzalayacağız(6/10)2

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA anlaşması ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARA SAYGI DUYUYORUZ"

Grey Weekend'de elde edilen 6 milyon TL, bize göre bir rekor. Bir camianın ayağa kalkışının ete kemiğe bürünüşü. İnsanlar cebindeki kuruşu, harçlığını buna veriyor, bu çok değerli. Buna iktisatta en yüksek değer denir. Günlük ortalama 2 milyon TL satış. Manchester United 118 milyon euro satış yapıyor, bunu aşmış bir rakama ulaştık. Demek ki bu camia isterse, bir kalkışı, bir sokağa dökülüşe döndürür. Biz bundan çok gururluyuz. Taraftara saygı duyuyoruz.

"4 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ"

"UEFA, tarihinde ilk defa üst üste settlement agrement öneriyor ve imzalatıyor. Bu aslında Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece Galatasaray da değil, hiçbir şey tek başına değerli değildir. Avrupa ve UEFA, Türk futboluna gerekli değeri vermiştir. Biz göreve başladığımızda, bize net olarak söylenen kesinlikle men alırsınız idi. Bunu iyi ve kötü niyetle söyleyenler oldu. Şükür ki Galatasaray, Avrupa yolunda hedeflere ulaşacak. Umarım yarın açıklarız."

"DEĞERİNİ BULAN HER ŞEY SATILIR"

"Profesyonel futbolda değerini bulan her şey satılır. Futbol aynı zamanda bir iş idaresidir. Teknik heyetimiz yelkeni şişirecek, biz de dümeni tutacağız, onlara en iyi durumu sağlayacağız. Taraftarlar çok şey istiyor, biliyorum. Biz de taraftarız. Kombinelere, localara, sosyal medyayı görüyorum, varlıklı kesimlere loca alın deniyor, bunu destekliyorum. Bazı değerli başkanlar ve yöneticilerin verdikleri sözleri yerine getirmesini de bekliyorum. Onlar bunları yaptığında kendilerine müteşekkir oluruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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