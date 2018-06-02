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Mustafa Cengiz: Böyle Bir Olay Real Madrid, Chelsea ve Juventus'ta Bile Yok

MUSTAFA CENGİZ: BÖYLE BİR OLAY REAL MADRİD, CHELSEA VE JUVENTUS'TA BİLE YOK

"GreyWeekend" kampanyasına destek vermek için Beyoğlu GS Store'a giden Mustafa Cengiz, "Böyle bir olay ne Real Madrid ne Chelsea ne de Juventus'ta var" dedi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Mustafa Cengiz: Böyle Bir Olay Real Madrid, Chelsea Ve Juventus'ta Bile Yok(7/10)3

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Yusuf Günay, Mahmut Recevik, İlber Aydemir ve Dilek Kutlu, sarı-kırmızılı taraftarların talebi doğrultusunda başlatılan "GreyWeekend" kampanyasına destek vermek için Beyoğlu GS Store'da taraftarlarla bir araya geldi.

Cengiz, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, engelli vatandaşlara bağışlamak üzere 5 bin liralık alışveriş yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"GEÇMİŞTEN GELEN MALİ SIKINTILARIMIZ BÜYÜK"

"Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Dünyanın hangi kulübünde, sivil toplum örgütünde böyle bir satış için insanlar bir araya geliyor, birleşiyor, milyonlar oluyor alışveriş yapıyor, destekliyor... Böyle bir olay ne Real Madrid ne Chelsea ne de Juventus'ta var. Bu sadece Türkiye'de olur, o da Galatasaray'a nasip oldu. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Böyle efsane bir camia olamaz. Taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Harçlıklarından, dişlerinden, tırnaklarından artırarak buraya geldiklerinin bilincindeyim. Bu taraftara layık olmaya çalışacağız. Geçmişten gelen mali sıkıntılarımız büyük. Taraftar o delikleri yamamaya çalışıyor. Galatasaray bir dünya markasıdır. UEFA'nın da sınırlamaları içinde en iyisini elde etmek, Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da tepesine oturtmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Taraftarlarımız müsterih olsun."

"UEFA'DAN MEN CEZASINI ENGELLEDİK"

Mustafa Cengiz, transferde gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, "UEFA'dan men cezasını engelledik. Mevcut sınırlamalar içinde teknik kadronun istekleri doğrultusunda eklemeler yapacağız. Biz de zamanımızdan, gücümüzden, bilincimizden, aklımızdan ne geliyorsa taraftar ve camia için yapacağız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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