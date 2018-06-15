MUSTAFA CECELİ'NİN BAYRAM FOTOĞRAFINDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI
Ünlü isimler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram mesajlarını yayınlamaya başladı. Aralarından en dikkat çeken paylaşım ise Mustafa Ceceli'nin Selin İmer'siz aile fotoğrafı oldu.
Araların Buse Terim, Mustafa Ceceli, Sibel Can'ın yer aldığı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından takipçilerinin bayramını kutladı. Mustafa Ceceli'nin bayram mesajındaki detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ceceli, eşi Selin İmer'in olmadığı aile fotoğrafıyla hayranlarının bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı paylaşımları...
MUSTAFA CECELİ
"Bayramınız mübarek olsun.."
BUSE TERİM
"Herkese iyi bayramlar"
RAFET EL ROMAN
"Nice mutlu bayramlara..."
GÜLBEN ERGEN
"İyilikle, kardeşlikle, saygıyla ve sevinçle yaşayacağımız bir bayram olsun"
AYLİN COŞKUN
"İyi Bayramlar"
KENAN SOFUOĞLU
"Ramazan Bayramımız Mübarek olsun..Herkesin Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."
NAZLI ÇELİK
"Mutlu bayramlar. En sevdiklerinizle"
YELİZ YEŞİLMEN
"Herkesin tüm ailesiyle ve dostlarıyla sevgiyle, huzurla, neşeyle bütünleştiği; geleneklerimizin yardımıyla çocuklarımızı güvenle geleceğe taşıdığımız nice mutlu bayramlar dilerim."
BADE İŞÇİL
"Mutlu bayramlar"SİBEL CAN
"Mutlu Bayramlar"
TOLGA ÇEVİK
"Ramazan bayramı"
ALİ ÖZBİR
"Herkesin bayramını kutlarız... Sevgilerimizle"
OZAN ÇOLAKOĞLU
"Herkese iyi bayramlar"
Kaynak: haberinburada
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