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Müslüman kaleci, bira markalı maçın adamı ödülünü kabul etmedi

MÜSLÜMAN KALECİ, BİRA MARKALI MAÇIN ADAMI ÖDÜLÜNÜ KABUL ETMEDİ

Dünya Kupasında oynanan Uruguay - Mısır maçı oyuncusu seçilen kaleci Mohamed El Shenawy, bira markasını taşıyan ödülü kabul etmedi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Müslüman Kaleci, Bira Markalı Maçın Adamı Ödülünü Kabul Etmedi(10/10)6

2018 FIFA Dünya Kupası mücadelesi kapsamında dün Mısır, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay ile karşı karşıya geldi.

Mısır Milli Takımı'nda Salah'ın yedek oturduğu mücadeleden Uruguay son dakikalarda bulduğu duran top golü ile 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Mücadele sonrasında kalesinde iyi bir görüntü çizen ancak son dakikalarda gelen gole engel olamayan Mohamed El Shenawy maçın oyuncusu seçildi.

ÖDÜLÜ KABUL ETMEDİ

Ancak Mısır kalecisi Mohamed El Shenawy mücadele sonrasında kendisine takdim edilen ödülü geri çevirdi.

Mısır-Uruguay maçında mücadelenin oyuncusu seçilen Mohamed El Shenawy, bira markasını taşıyan "Budweiser #ManoftheMatch" ödülünü kabul etmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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