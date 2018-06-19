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Murat Dalkılıç şarkısı listeye alınmayınca çok kızdı

MURAT DALKILIÇ ŞARKISI LİSTEYE ALINMAYINCA ÇOK KIZDI

Geçtiğimiz ay 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde seslendirdiği şarkının en çok dinlenenler listesinde gösterilmemesine çok kızdı. Sitemini sosyal medya hesabından paylaşan Dalkılıç'ın, "Minnoş mafyacıklar" dediği isimlerin kimlikleri merak uyandırdı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Murat Dalkılıç Şarkısı Listeye Alınmayınca Çok Kızdı(7/10)3

Geçtiğimiz ay çıkan Yıldız Tilbe'nin 39 sanatçının yer aldığı 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde Murat Dalkılıç da "Sevdanın Tadı" adlı şarkıyı seslendirmişti. Seslendirdiği şarkı, listelerde ilk 5'te olmasına rağmen hakettiği değerin gösterilmemesine sinirlenince sosyal medya hesabından "Minnoş Mafyacıklar" dediği kesime sitem etti:

"MİNNOŞ MÜZİK MAFYALARI"

"Yıldızlı şarkılar albümünde seslendirdiğim "sevdanın tadı" itunes, muud vb. platformlarda ilk beşte olmasına rağmen hiç bir haberde ve youtubeta en çok dinlenilenler arasına konmaması ilginç dostum.

Hayır önemsediğimden değil, 3 kişi bile sevse kıymetli. Bir tek şu kısma takılıyorum; anlamıyorsunuz müzik denen varlığı kukla gibi oynatamayacağınızı ne zaman öğreneceksiniz minnoş müzik mafyacıkları. O illa gidecek bir yolunu bulacak! Burdan tıkasanız ordan çıkacak!"

Öfkeli söyleminin ardından ünlü popçunun "minnoş mafyacık" dediği isimlerin kimliği merak uyandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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