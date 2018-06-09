Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Kuzey Irak'taki terör operasyonlarıyla ilgili olarak "Kökten temizlemek için ne yapılması gerekiyorsa şu anda o yapılıyor ve sonuna kadar da gideceğiz" dedi.

"DEVRİYE GÖREVİNİ ABD İLE BERABER YAPACAĞIZ"

Münbiç konusunda Türkiye'nin ABD ile ortak hareket edeceğini vurgulayan Canikli, "Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak. Yol haritası en kısa zamanda uygulanacak ve tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada