48 yaşındaki Avustralyalı adam, yeteri kadar para kazanamayınca yazılım mühendisliğini bırakıp cinsel ilişki hocalığına başladı. Londra'ya yaşayan Seani Love, yaşadığı her ilişki başına 1200 sterlin (7 bin 500 TL) kazanıyor.

BİN KADIN İLE BİRLİKTE OLMUŞ

Katıldığı bir cinsel ilişki konferansından sonra bu mesleğe yönelen Love, tantra üzerine eğitim aldıktan sonra güçlü bir müşteri tabanına sahip olduğunu söylüyor. Çoğu zaman 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlara beraber olan Love, şimdiye kadar 1000 kadın ile beraber olmuş.

HOBİSİNİ MESLEĞE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

İlk olarak 130 sterlinlik bir teklif aldığını söyleyen cinsel ilişki hocası, kendisi ile beraber olan kadınların mümkün olan en iyi cinsel deneyime sahip olmaları için çabaladığından bahsediyor. Love, onlara tantra sayesinde unutamayacakları bir deneyim yaşattığından bahsediyor.

Hobisini mesleğe dönüştüren Avustralyalı, Facebook başta olmak üzere pek çok sosyal medya sitesine ilan vererek işini ilerlettiğini ve artık çok iyi paralar kazandığını anlatıyor. 2015 yılına kadar iki işini beraber yürüten Love, o tarihten sonra artık ek işinde ünlü olup herkes tarafından tanınır hale gelince mühendisliği de bırakmış.

SEVGİLİSİ DE VAR

Mesleğine rağmen bir sevgilisi olan Love, onunla da cinsel yoga atölyesinde tanışmış. Şu anda Hollanda'da yaşayan kız arkadaşı ile uzak mesafe ilişkisi yaşayan Love, ilişkilerinde kıskançlığa yer olmadığını da sözlerine ekliyor.

Kaynak: haberinburada