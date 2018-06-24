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Muharrem İnce'nin Memleketi Yalova'da Erdoğan Fark Attı

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKETİ YALOVA'DA ERDOĞAN FARK ATTI

Oyların yüzde 75'inden fazlasının sayıldığı Yalova'da Cumurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'den fazla kesimin desteğini alarak Muharrem İnce'yi geride bıraktı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Muharrem İnce'nin Memleketi Yalova'da Erdoğan Fark Attı(8/10)4

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sonuçların gelmeye başlamasının ardından gözler liderlerin memleketlerine çevrildi.

İNCE'YE MEMLEKETİNDE SOĞUK DUŞ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketinde sandıkların yüzde 75'den fazlası açıldı. Cumurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'den fazla kesimin desteğini aldığı kentte, Muharrem İnce yüzde 37'de kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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