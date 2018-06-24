MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKETİ YALOVA'DA ERDOĞAN FARK ATTI
Oyların yüzde 75'inden fazlasının sayıldığı Yalova'da Cumurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'den fazla kesimin desteğini alarak Muharrem İnce'yi geride bıraktı.
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sonuçların gelmeye başlamasının ardından gözler liderlerin memleketlerine çevrildi.
İNCE'YE MEMLEKETİNDE SOĞUK DUŞ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketinde sandıkların yüzde 75'den fazlası açıldı. Cumurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'den fazla kesimin desteğini aldığı kentte, Muharrem İnce yüzde 37'de kaldı.
Kaynak: haberinburada
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