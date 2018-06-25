MUHARREM İNCE'DEN SEÇMENLERİNE VİDEOLU MESAJ: BÖYLE YARIM KALMAYACAK
Muharrem İnce, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimin sona ermesinin ardından, seçmenlerine video ile mesaj verdi.
Muharrem İnce, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimin sona ermesinin ardından, seçmenlerine video ile mesaj verdi. İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
"BÖYLE YARIM KALMAYACAK"
"Böyle yarım kalmayacak" mesajıyla sosyal medya hesabından videoyu yayınlayan İnce, paylaşımıyla kısa zaman içerinde binlerce beğeni aldı.
Kaynak: haberinburada
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