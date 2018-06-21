CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir'de halka hitap etti. Polis kayıtlarına göre İnce'nin İzmir mitingini yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi takip etti.

İzmir'in ünlü Gündoğdu alanında gerçekleşen mitingte polis kayıtlarına göre 2.5 milyon İzmirlinin katıldığı açıklandı. İnce'nin kalabalığa ilişkin ilk yorumu "Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan'ın borazanlığını yapıyor." şeklinde oldu.

İNCE, SEÇİM ÇALIŞMALARINA ANKARA'DA DEVAM EDECEK

İzmir'in en kalabalık mitinglerinden biri gerçekleşti. Saat 18 sularında toplanan kalabalığın ardından akşam 20'ye doğru alana gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına yarın Ankara'nın Tandoğan meydanında devam edecek.

"SAHNENİN ÖNÜNDE 1 MİLYON İNSAN VARSA 1 MİLYON KİŞİ DE SAHNE ARKASINDA DURUYOR"

Muharrem İnce, alanda toplanan kalabalığa seslenerek, "Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan'ın borazanlığını yapıyor." dedi.

Kaynak: haberinburada