CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben anayasaya göre paşayım" sözleri üzerine Tosun Paşa filminden sahnelerle video hazırlattı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'dan sonra Eskişehir'e geçerek vatandaşlarla buluştu.

Muharrem İnce'nin Eskişehir mitinginde öne çıkanlar şu şekilde;

Ben bu kadar miting gördüm emin olun böylesini görmedim. 4 Mayıs'ta yola çıktık 5 Mayıs günü ilk mitingimizi yaptık. 33. günde bugün 70. mitingimiz.

"İLK TURDA YÜZDE 30'U AŞALIM"

Yalan yok başlarken ilk turda 30'u aşalım ikinci turda Allahın izni milletimizin isteğiyle bu işi başarırız dedim. Ama iş değişti neden ikinci tura bırakalım ilk turda bitiririz bu işi.

"ORADA BANA ÇIRAK DERKEN ALKIŞLIYORSUN"

Benim hemşehrim geçenlerde bir iftar düzenliyor. Erdoğan, iftarda Türk ordusunu övmüyor, beni eleştiriyor beni eleştirirken general de alkışlıyor. Disiplin yönetmeliği 20. madde diyor ki silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyetlere katılamaz. Orada beni çırak derken alkışlıyorsun. Dedim ki sen Erdoğan'ın generali misin… Senin apoletlerini sökeceğim.

"APOLETLERİ FETÖ'YE Mİ TAKTIN?"

Erdoğan dedi ki ondan söktüğün apoletleri Apo'ya mı takacaksın? Apo'yu ben tanımam ama Erdoğan sen Ergenekon ve Balyoz'da söktğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?

TOSUN PAŞA FİLMİNDEN KESİT İZLETTİ

Şimdi bakın bir paşa videosu seyrettireyim size. (Erdoğan'ın 'ben onun da paşasıyım' açıklamasını, Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filminden bir kesitle vatandaşlara izletti.)

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Kaynak: haberinburada