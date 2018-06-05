CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşma yapması için kendisini çağıran TRT'ye, "Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurabaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT'den gelen konuşma yapma teklifini geri çevirip, "Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok." dedi.

Muharrem İnce'nin Aydın mitinginde yaptığı konuşmanın satırbaşları:

"O YAZILARI CAMDAN OKUR BEN CANDAN"

Efeler diyarı Aydın zeybekler diyarı Aydın hoşgeldiniz safalar getirdiniz. Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim promter. O yazıları camdan okur ben candan.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 1.500 LİRA YAPALIM DİYORUM"

Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşağı kalmam cevabı da yapıştırırım.

"O GENERALİN APOLETİNİ SÖKECEĞİM DEDİM"

O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?

"GELECEK VAAT EDEN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Her gün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vaat eden bir cumhurbaşkanı olacağım.

"TRT'NİN SADAKASINA İHTİYACIMIZ YOK"

Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok.

"CUMHURBAŞKANLIĞIMDA MÜLAKAT OLMAYACAK"

Sen çocuk sayısının peşindesin ben çocuk bezindeki KDV'nin peşindesin. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında asla mülakat olmayacak

"OHAL'İ HEMEN KALDIRACAĞIM"

OHAL'i hemen kaldıracağım. Muharrem İnce söyledi Erdoğan'ın aklı başına geldi.

Türkiye'de elbise üretiliyor. İtalya'ya götürüyorlar. Bir marka basıyorlar. Kaç katı fazla paraya bize geri satıyorlar

"WİKİPEDİA'YI HEMEN AÇACAĞIZ"

Gençleri eğitmek adına yurt dışına göndereceğiz. Özgür olacaklar. Wikipedia'yı hemen açacağız Sorgulayan gençler olacak. Bu çocuklar okurken onları motive etmek için 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlik bursu vereceğiz.

Kaynak: haberinburada