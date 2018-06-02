MUHARREM İNCE, SELFİE ÇEKİNMEK İSTEYEN VATANDAŞI ELİNİN TERSİYLE İTTİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Adıyaman mitinginde çok tartışılacak bir olaya imza attı. İnce kendisiyle selfie çekinmek isteyen vatandaşı sol elinin tersiyle itip kürsüye çıktı.
OLAY, KAMERALAR TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaşananlar mitingi takip eden yayın kuruluşlarının kameraları tarafından anbean kaydedildi.
İnce'nin vatandaşı elinin tersiyle itip sahneye çıkması geçtiğimiz günlerde yine İnce'nin İzmir'deki mitinginde yaşananları akıllara getirdi.
İZMİR MİTİNGİNDE DE KORUMALAR VATANDAŞI AŞAĞIYA ATMIŞTI
Hatırlanacağı gibi sahneye çıkıp İnce ile fotoğraf çektiren vatandaş, İnce'nin korumaları tarafından karga tulumba sahneden aşağıya atılmıştı. Yaşanan üzücü gelişmenin ardından İnce, aşağı atılan vatandaşı telefonla arayıp özür dilemişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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