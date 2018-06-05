MUHARREM İNCE, OKUDUĞU ŞİİRLE NAZLI ÇELİK'İ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
Star TV ekranlarına konuk olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin okuduğu şiiri hayranlıkla dinleyen Nazlı Çelik, "İyi bir hafıza gerektiriyor bu" ifadesini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Star TV ekranlarında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.
OKUDUĞU ŞİİRLE PROGRAMA DAMGA VURDU
Daha önce çıktığı canlı yayınlarda soru soran gazetecilerle yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Muharrem İnce, dün akşam da okuduğu şiirle programa damga vurdu.
NAZLI ÇELİK HAYRAN KALDI: İYİ BİR HAFIZA GEREKTİRİYOR
Canlı yayında kendi yazdığı şiiri okuyan Muharrem İnce'yi hayranlıkla dinleyen Nazlı Çelik, "İyi bir hafıza gerektiriyor bu" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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