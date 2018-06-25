Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkon Konuşması Yapıyor
Adana'da 14 Milletvekilini 5 Parti Paylaştı
Eskişehir'de Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Chp, 11 İlde Yıllar Sonra Milletvekili Çıkardı! İşte O İller
Diyarbakır'da Hdp 9, Ak Parti İse 3 Milletvekili Çıkardı
Son Dakika! Başbakan Yıldırım, Balkon Konuşması Yapıyor: Gün, 81 Milyonun Kazandığı Bir Gündür
İstanbul'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
İnce, Beklenen Konuşmasını Nerede Ve Ne Zaman Yapacağını Duyurdu
Bursa'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Erdoğan'ın Zaferi Afrin'de Araç Konvoyu İle Kutlandı
Muharrem İnce Ne Zaman Konuşacağını Duyurdu!
Hangi Anket Şirketi Seçim Sonuçlarını Doğru Bildi? İşte Yanıtı
Muharrem İnce: Erdoğan'ın Kazandığını Kabul Ediyorum
Vatandaşların Kısıklı'daki Sevinç Gösterisi Havadan Böyle Görüntülendi
Erdoğan, Balkon Konuşmasını Yapmak İçin Ankara'ya Gidiyor
Erdoğan, Seçimin Ardından İlk Tweetini Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı
Bayburt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rekor Oy Veren İl Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkon Konuşmasını Erteledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünyadan Tebrik Mesajları Yağdı
Erdoğan, Seçim Stresini Kenara Bıraktı, Ayağı Kırılan Çocuğa Koştu!

MUHARREM İNCE NE ZAMAN KONUŞACAĞINI DUYURDU!


Muharrem İnce ne zaman konuşacağını duyurdu!
Tarih : 25 Haziran 2018, 02:00
Puan Ver : Muharrem İnce Ne Zaman Konuşacağını Duyurdu!(10/10)6

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilanını müteakip açıklama yapacağını duyurdu.

YSK'NIN SONUÇLARI İLAN ETMESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin YSK'nın geçici sonuçları açıklamasının ardından açıklama yapacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muharrem  İnce  Ne  Zaman  Konuşacağını  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER