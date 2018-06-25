CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak, "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.

MUHARREM İNCE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından bir açıklama yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"YSK'NIN GEÇİCİ SONUÇLARI İLAN ETMESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

İnce, açıklamada bulunacağını söyledi, "Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım" dedi.

İNCE, SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın Whatsapp'ta sorularını yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Kaynak: haberinburada