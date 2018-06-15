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Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

MUHARREM İNCE BAYRAM NAMAZINI KÖYÜNDE KILDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki köy camisinde kıldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Muharrem İnce Bayram Namazını Köyünde Kıldı(9/10)5

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki köy camisinde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin elini öptü.

BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Cami'nde kıldığı namazın ardından cami çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı.

"KÖYDE HERKES BİRBİRİNİN YAŞINI BİLİR ONA GÖRE SIRAYA GİRER"

Tüm milletin bayramını kutladığını söyleyen İnce, burada gazetecilere açıklamada bulunarak, "Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00'de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşam üzeri gerekli cevabı veririm" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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