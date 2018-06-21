CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her şey hazır, zımba gibi bir ekip var, yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu'nu sadece CHP'den yapmayacağım. Bakanlar Kurulu'nda her partiden insan olacak." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de düzenlenen mitingde "Her şey hazır, zımba gibi bir ekip var, yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu'nu sadece CHP'den yapmayacağım. Bakanlar Kurulu'nda her partiden insan olacak. Orada CHP'li olacak, ülkücü olacak, HDP'li olacak, İYİ Partili olacak, AKP'li de olacak." dedi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:



"BU 49. GÜNDE 105. MİTİNGİMİZ"

Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan'ın borazanlığını yapıyor.

"BU SEÇİMDE SADECE ANKET ŞİRKETLERİ KAYBEDECEK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin seçiminde ilk kez bu seçimin kaybedeni olmayacak. Sadece anket şirketleri kaybedecek, Erdoğan bile kaybetmeyecek. Bu seçimi ben kazandığımda tüm Türkiye kazanmış olacak. Ben bütün annelere sesleniyorum, tüm partililerin annelerine sesleniyorum. Onlara iyi eğitim vereceğiz. Onları tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

"HER ŞEY HAZIR, KADRO HAZIR, EKONOMİYLE KİM İLGİLENECEK HAZIR"

Son günlerde Tarzan zorda olunca hani doktorlar der ya 'çocukluğuna inmek lazım' diye, benim çocukluğuma kadar iniyorlar. Yakında 2. Dünya Savaşı'nı da İnce çıkardı diyecekler. 'Bay Muharrem' diyor, 'Menderes asıldığında neredeydin?' diyor. Yahu ben hayatta değildim. Şimdi diploması yok diyorlar ya ben merak ediyorum acaba onun ortaokul diploması var mı? Son günlerde bir dedikodu uyduruyorlar; Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmişim. Hangi yardımları? 1-Doğum yardımları 2-gebelik yardımı 3-Dul maaşı 4- Muhtaç asker ailesi yardımı 5-Şartlı eğitim yardımı 6-Öğrenci yardımı 7-Kaymakamlık bursu 8-Yoksullara kira yardımı 9-Engelli bakımı 10-Fakir muhtaç yardımı. Sizin huzurunuzda 81 milyona söz veriyorum. Namus sözü veriyorum, bu saydığım yardımlara temmuz ayından itibaren 100 TL zam yapacağım. Her şey hazır; kadro hazır, ekonomiyle kim ilgilenecek hazır.

"BAKANLAR KURULU'NDA HER PARTİDEN İSİM OLACAK"

Her şey hazır, zımba gibi bir ekip var, yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu'nu sadece CHP'den yapmayacağım. Bakanlar Kurulu'nda her partiden insan olacak. Orada CHP'li olacak, ülkücü olacak, HDP'li olacak, İYİ Partili olacak, AKP'li de olacak. Türkiye'yi birleştireceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız. Ekibimle aylardır çalışıyorum. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye'yi yönetme hazırlıkları yapıyorum.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 19 MAYIS GENÇLİK BURSU VERECEĞİZ"

Üniversite öğrencilerine 500 TL 19 Mayıs Gençlik Bursu, 500 TL Cumhuriyet bursu vereceğiz. Öğretmenlere 24 Kasım'da 1 maaş ikramiye vereceğiz.

"FAİZ LOBİSİ VARDI, ŞİMDİ SOĞAN LOBİSİ VAR"

Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığım şiiri konuşuyor, ekonomiyi konuşamıyor. Soğan kuru dolar kurunu geçti, kuru soğan 7 TL, biber 8 TL, hıyar 4 TL. Tüketen alamıyor, üretene gitmiyor. Faiz lobisi vardı, şimdi de soğan lobisi var.

"ENERJİM BU, BU ÇOCUĞA KARŞI SORUMLULUĞUM VAR BENİM"

Erdoğan 30 miting yaptı, sen 105 miting yaptın, enerjiyi nasıl buluyorsun diye soruyorlar. İşte şundan buluyorum (elindeki kağıdı gösteriyor.) 3. sınıf öğrencisi Deniz Acar, şiir yarışmasında kazandığı 1 gram altını Muharrem İnce sana gönderiyorum diye bana göndermiş. Enerjim bu, bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim.

"BU SEÇİM ESKİNİN SON SEÇİMİ, YENİNİN İLK SEÇİMİ"

Bu seçimin farkını özet geçeceğim. Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. İzmir, bir büyük değişime, Türkiye'yi normalleştirmeye, Türkiye'yi barıştırmaya hazır mıyız? 3B demeye hazır mıyız İzmir? Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Birlikte başaracağız.

Kaynak: haberinburada