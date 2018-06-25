MUHARREM İNCE, ALDIĞI OYLA ÇOK ÖVÜNDÜ AMA EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN ÇOK GERİSİNDE KALDI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldığı yüzde 30,6'lık oyla övündü ve "CHP 41 yıldır bu oyu alamıyor" dedi. Ancak 2014'te CHP ve MHP'nin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,4 almıştı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısıyla "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum" derken aldığı yüzde 30, 64'lük oyla övündü.
CHP'nin 41 yıldır ilk kez bu oy oranını yakaladığını belirten İnce, henüz 4 sene önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini es geçti.
İHSANOĞLU YÜZDE 38 ALMIŞTI
Zira 2014'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44 oy alarak, İnce'nin "Başarı" dediği performansın çok üzerine çıkmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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