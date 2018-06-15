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Muhabir, Fransızca yasağını Google Translate ile deldi

MUHABİR, FRANSIZCA YASAĞINI GOOGLE TRANSLATE İLE DELDİ

Griezmann'ın basın toplantısını yöneten danışman "Sadece Fransızca soru soracaksınız" deyince muhabir, söz hakkı isteyerek telefonundan Google Translate'i açıp sorusunu uygulamaya seslendirdi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Muhabir, Fransızca Yasağını Google Translate İle Deldi(5/10)1

2018 Dünya Kupası'na adım adım giderken, Fransa'nın yıldız forveti Antoine Griezmann bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı esnasında bir muhabir söz hakkı isteyerek akıllı telefonundan Google Translate'i açıp sorusunu uygulamaya seslendirdi.

MUHABİRİN, SORUSU SALONDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Toplantıyı yöneten Fransa Milli Takımı Danışmanı, "Antoine Griezmann'a sorum şu: Yaz transfer dönemi sonunda Atletico Madrid'de mi kalacak yoksa takımdan ayrılacak mı?" sorusunu yönelten basın mensubunun gülümseyen bakışlarını tek kalemde silip attı.

TOPLANTIYI YÖNETEN KİŞİ SORUYU FRANSIZCA SORMASINI İSTEDİ

Basın toplantısının başında sadece Fransız soru alacaklarını net olarak beyan ettiğini belirten sorumlu, bir sonraki basın mensubuna söz vermek istedi. Salondan gelen itirazlara rağmen kararından dönmeyen adam böylece bu hoş anı mahvetmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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