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Müge Anlı'dan Minik Leyla İçin Tüyler Ürperten Senaryo
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MÜGE ANLI'DAN MİNİK LEYLA İÇİN TÜYLER ÜRPERTEN SENARYO


Müge Anlı'dan minik Leyla için tüyler ürperten senaryo
Tarih : 19 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Müge Anlı'dan Minik Leyla İçin Tüyler Ürperten Senaryo(8/10)4

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında Ağrı'da evinin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

"BUNU SÖYLEMESİ, ANLATMASI, AKLA GETİRMESİ BİLE KÖTÜ"

Programında aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Müge Anlı, çocukların cinsel içerikli film için kullanıldığına dikkat çekti. Bunun sadece Türkiye'de değil dünya genelinde hızla yayıldığına vurgu yapan ünlü sunucu, "Bunu söylemesi, anlatması, akla getirmesi bile çok kötü. Fakat o kötü bir sektör" ifadesini kullandı.

"KIZ YA DA ERKEK FARK ETMİYOR"

Bu çocukların sokaklarda, mahallelerde bir şey olmaz diye bırakılanlardan seçildiğini belirten Anlı, "Şu anda sokaklarda bizim mahallede bir şey olmaz diye bırakılan çocuklar adına söylüyorum; kız ya da erkek de fark etmiyor. 11 yaşındaki çocuğu adam el arabasıyla alıp götürdü, tecavüz etti, onun için aldı öldürdü" dedi.

"DIŞARI BIRAKMAYIN ÇOCUKLARINIZI"

Aileleri "Çocuklarınızı dışarı bırakmayın" diyerek uyaran Anlı, şöyle devam etti: "Yani biraz artık açık açık konuşalım. Herkesin de kafasına dank etsin diye konuşuyorum. Havalar ısındı bu tip olaylarla daha fazla karşılaşmayalım. Dost acı söyler. Çocuk istismarı denilen bir gerçek var ortada. Evet korkutmak için söylüyorum. Korkun. Dışarı bırakmayın çocuklarınızı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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