MOTORSİKLETE BİNEN BÜLENT ERSOY, ÇIĞLIKLARIYLA BODRUM'U İNLETTİ
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum sezonunu açtı. Motosiklete binerek çığlık çığlığa Bodrum çarşında turlayan Ersoy'u gören tatilciler ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Türkiyenin Divası Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Bodrum çarşısında arkadaşı Serpil Benay'ı ziyaret eden Diva, dostlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından motosiklete binen Ersoy, Bodrum çarşısını motosikletle turladı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA GEZDİ
Motosiklete çığlık atarak gezen ünlü sanatçıyı gören vatandaşlar ve turistler ise şok oldu. Divayı motosiklet üstünde görenler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Motosiklette çocuklar gibi eğlenen Ersoy, kahvaltının ardından yeniden motosiklete binerek Bodrum çarşısından ayrıldı. Tekne turuna çıkacak Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy sempatik tavırları ile dikkat çekti.
Bir gazetecinin seçim değerlendirmesi yapar mısınız sorusuna kızan Ersoy, Ben şimdi tekne ile adalara gezmeye gideceğim daha sonra seçimde İstanbul da oy kullanacağım dedi. Ersoy'un neşeli ve keyifli olduğu gözlenirken, makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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