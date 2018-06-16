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Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı: 8 yaralı

MOSKOVA'DA TAKSİ KALABALIĞIN ARASINA DALDI: 8 YARALI

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 21:50
Puan Ver : Moskova'da Taksi Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı(10/10)6

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı.

TAKSİ KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Rusya'nın başkenti Moskova hareketli saatler yaşıyor. Dünya Kupası kapsamında pek çok futbol severi ağırlayan şehirlerden birisi olan Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, en az 8 kişi yaralandı.

Yapılan ilk açıklamalara göre, polis sürücünün aracının kontrolünü kaybettiği olasılığı üzerinde duruyor.

SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ülke basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Kırgızistan'dan alınmış bir ehliyet ile taksicilik yaptığı belirtilen şoför ise gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazadan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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