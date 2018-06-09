Real Madrid'in Liverpool'u 3-1'le devirdiği Şampiyonlar Ligi finaline Mohamed Salah'ın sakatlandığı pozisyon damgasını vurmuştu.

Mücadelenin ilk yarısında Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrası acılar içinde yerde kalan Mısırlı yıldız, birkaç dakika sonra sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

RAMOS'A SERT CEVAP!

Yaşadığı bu talihsizliğe rağmen 2018 Dünya Kupası'nda oynaması beklenen Salah, İspanyol basınından Marca'ya çok özel bir röportaj verdi.

Liverpool'un yıldızı, Ramos'un kendisi hakkında yaptığı "Önce o benim koluma girdi. Pozisyonun devamında da yerde kaldı. Devre arasında iğne vurulsaydı oyuna devam edebilirdi." şeklindeki yoruma sert yanıt verdi.

Pozisyonda ilk faulü kendisinin yaptığına yönelik iddiayı "komik" olarak niteleyen 25 yaşındaki sağ kanat, "Belki Ramos, Dünya Kupasında oynayıp oynayamayacağımı da söyler." diyerek meslektaşına göndermede bulundu.

Kaynak: haberinburada