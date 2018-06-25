Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a yakın bir isim Fransız basınına yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmeyi düşündüğünü söyledi.

Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerini noktalamayı düşündüğü ifade edildi.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEYECEK

Oyuncunun yakın çevresinden bir isim Fransız basınından L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Salah'ın federasyonla arasının kötü olduğunu ifade etti. Bu isim ayrıca, federasyonun Salah'a karşı tutumundan dolayı, yıldız futbolcunun turnuva sonrası milli takımdan emekliliğini isteyeceğini bildirdi.

Oyuncuyla federasyon arasındaki ilk anlaşmazlık, Salah'ın fotoğrafının izinsiz olarak milli takım uçağında kullanılmasıyla başlamıştı.

FEDERASYON İDDİAYI YALANLADI

Federasyondan yapılan açıklamada ise iddiaların doğru olmadığı, Mohamed Salah'ın Mısır'da çok mutlu olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada