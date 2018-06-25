Kadın Muhabire Canlı Yayında Taciz!
Beşiktaş, Erdoğan'ı Fenomen Tezahüratı İle Kutladı!
Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Erdoğan'ın Ve Milletvekillerinin Yemin Edeceği Tarih Belli Oldu!
12 Yaşındaki Kızın Kapısına Dayanıp Cinsel Organını Gösteren Sapık, 14 Gün Sonra Yakalandı
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayıp Tebrik Etti
Fatih Portakal'dan Ak Parti'nin Seçim Zaferine İlk Yorum: Mücadeleye Devam
Mohamed Salah'la İlgili Olay Yaratan İddia: Milli Takımı Bırakıyor
Dünya Kupası A Grubunda Uruguay İle Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Erdoğan'ın Seçim Zaferi, İsrail Basınında Rahatsızlığa Neden Oldu
Bayern Münih'te Robert Lewandowski Depremi!
Gonca Vuslateri'nin Seçim İsyanı! Siyaset Yapan Arkadaşlarını Sildi
Eşine Beddua Edene Artık Nafaka Yok!
Seçim Rüzgarı Kısa Sürdü! Doların Ateşi Yeniden Yükseldi
Trabzonspor Sezonu Açıyor
Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
Pkk'dan Hain Pusu! Şırnak'ta Ak Parti'li Başkana Evinin Önünde Silahlı Saldırı Düzenlendi
Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor
Ronaldo Cama Çıktı, İran Taraftarından Bakın Ne İstedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir

Mohamed Salah'la İlgili Olay Yaratan İddia: Milli Takımı Bırakıyor

MOHAMED SALAH'LA İLGİLİ OLAY YARATAN İDDİA: MİLLİ TAKIMI BIRAKIYOR

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a yakın bir isim Fransız basınına yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmeyi düşündüğünü söyledi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Mohamed Salah'la İlgili Olay Yaratan İddia: Milli Takımı Bırakıyor(7/10)3

Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerini noktalamayı düşündüğü ifade edildi.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEYECEK

Oyuncunun yakın çevresinden bir isim Fransız basınından L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Salah'ın federasyonla arasının kötü olduğunu ifade etti. Bu isim ayrıca, federasyonun Salah'a karşı tutumundan dolayı, yıldız futbolcunun turnuva sonrası milli takımdan emekliliğini isteyeceğini bildirdi.

Oyuncuyla federasyon arasındaki ilk anlaşmazlık, Salah'ın fotoğrafının izinsiz olarak milli takım uçağında kullanılmasıyla başlamıştı.

FEDERASYON İDDİAYI YALANLADI

Federasyondan yapılan açıklamada ise iddiaların doğru olmadığı, Mohamed Salah'ın Mısır'da çok mutlu olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mohamed  Salah  La  İlgili  Olay  Yaratan  İddia  Milli  Takımı  Bırakıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER