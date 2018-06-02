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Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü
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Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü

MİTİNG ÖNCESİ YOLLAR BELEDİYE KAMYONLARIYLA KAPATILDI, AKŞENER ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İyi Parti'nin Gaziantep mitinginde yollar belediye kamyonları tarafından kapatıldı. Akşener , "Bu devran döner. Ayıptır, ayıp!" sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü(8/10)4

Meral Akşener, Gaziantep mitinginde güvenlik amacıyla miting alanı çevresindeki yolların ulaşıma kapatılmasını eleştirdi.

"BU DEVRAN DÖNER! AYIPTIR, AYIP!"

İnsanların alana gelmek için birçok engeli aştığını belirten Akşener, uygulamadan dolayı Gaziantep Valisi'ni eleştirerek, "Buraya gelmek için birçok engeli aştınız. Yahu bir kilometre öteden aramaların başladığı sokaklarda geçit imkanının bulunmadığı Gaziantep'e gerek yok.Bu devran döner belediye başkanına söyleyecek sözüm yok partilidir ama ben Gaziantep'in misafiriyim ayıptır ayıp. Sayın Vali'yi buradan uyarmak isterim; bir valinin görevi iktidar partisinin il başkanı olmak değildir. Valiler, emniyet müdürleri onların hepsi devletin memurları olmalıdır" diye konuştu

OSMANİYE YOLU DA KAPATILDI

Akşener, konuşmasının ardından platforma çağırdığı partisinin milletvekili adaylarına destek istedi. Mitingin ardından bir grup partili ile birlikte Osmaniye'ye gitmek için hareket eden Akşener'in aracının da bulunduğu konvoy, güzergah üzerinde güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan yolda bekledi. Partililerin yolun açılmasını istemesinin ardından aracından inen Akşener, görevlilere tepki gösterdi ve kısa tartışmanın ardından kamyonun hareket ettirilmesi ile konvoy Osmaniye'ye doğru hareket etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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