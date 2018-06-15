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Mısırlı yıldız Mohamed Salah son dakika golüyle yıkıldı

MISIRLI YILDIZ MOHAMED SALAH SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDI

Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah, forma giyemediği Uruguay maçında takımının son dakikada yediği golle yıkıldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Mısırlı Yıldız Mohamed Salah Son Dakika Golüyle Yıkıldı(8/10)4

Uruguay'ın Mısır'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ettiği mücadele öncesi en çok merak edilen konu Mısır'ın yıldızı golcüsü Mohamed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağıydı.

Liverpool'un Real Madrid'e kupayı kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde omuzundan sakatlanan Salah, Rusya'daki Dünya Kupası'nın açılış maçında Uruguay karşısında ilk 11'de yer almadı.

SALAH 90 DAKİKADA GÖREV ALAMADI

Teknik Direktörü Hector Cuper en büyük silahını yedek kulübesinde oturtmak zorunda kaldı ve Salah 90 dakikada görev almadı.

Pür dikkat karşılaşmayı takip eden Salah oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Son dakikada Uruguay'lı Gimenez'in attığı gol sonraki adeta yıkılan Salah'ın üzüntüsü yüzüne de yansıdı.

Yıldız futbolcunun gruptaki ikinci maçta Rusya karşısında forma giymesi bekleniyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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