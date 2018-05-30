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Mısırlı Futbolcu Mohamed Salah, Dünya Kupasına Yetişiyor

MISIRLI FUTBOLCU MOHAMED SALAH, DÜNYA KUPASINA YETİŞİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası omzundan sakatlanan Salah, Dünya Kupasında forma giyebilecek.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Mısırlı Futbolcu Mohamed Salah, Dünya Kupasına Yetişiyor(10/10)6

Liverpool'un, Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası omzundan sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Mohamed Salah'tan iyi haber geldi.

SAKATLIĞI 3 HAFTAYA GEÇECEK

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun sakatlığının 3 haftayı geçmeyeceği belirtildi.

Mısır, Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası'nda ilk maçını 15 Haziran'da Uruguay'a karşı oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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