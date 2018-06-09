MISIR DİZİSİNDE TÜRKİYE VE ERDOĞAN!A ALÇAK SALDIRI
Mısır'ın El-Hayat televizyonunda yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizi, Sudanlıları terörist gibi göstermesi nedeniyle darbeci Sisi yönetimiyle krize neden olmuş ve nota verilmesinin ardından ise söz konusu bazı sahneler yayından kaldırılmıştı.
Algı operasyonlarıyla emperyalistlerin hedefindeki isimlere ve ülkelere saldıran dizi bu kez Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bir sahnede Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teröre destek veriyor gibi göstererek büyük bir küstahlığa imza attı.
SUDAN, MISIR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Sudan Dışişleri Bakanlığı dizide ülkesini kötü gösterdiği gerekçesi ile bakanlığa çağırdığı Mısır'ın Hartum Büyekelçisi'ne nota vermişti.
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini de söylemişti. (Kaynak: Haber7)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Asgari Ücret 2 Bin 200 Tl Olacak Diyen Kılıçdaroğlu'na Zor Soru: Maliyetini Düşündünüz Mü
- Bakanlık Harekete Geçti! İkiz Bebekler İçin Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapılacak
- Muharrem İnce, Siyaseti Bırakma İçin Erdoğan'a Şart Koştu: Benimle Canlı Yayına Çık
- Ege Denizi'nde Görülen Köpek Balıklarının Sırrı Ortaya Çıktı!
- Paravan Şirket Kurup Kredi Kartıyla Tefecilik Yaparak 1 Milyar Vurgun Yaptılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İtalyan Devi Juventus, Kaleci Mattia Perin'i Kadrosuna Kattı
- Donald Trump, Nba Şampiyonunu Beyaz Saray'a Davet Etmeyecek
- İlkay Gündoğan'ın Islıklandığı Maçta, Almanya, Suudi Arabistan'ı 2-1 Mağlup Etti
- Talisca, Çin Takımı Guangzhou Evergrande'ye Transfer Oldu
- Akhisarsporlu Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'e İmza Attı
DÜNYA HABERLERİ
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
- Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
- Senatodan Karar Çıktı, Esrar Kullanmak Serbest Bırakıldı
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar