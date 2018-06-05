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Mircea Lucescu'dan Medya Eleştirisi: Bizimle Kisme İlgilenmiyor

MİRCEA LUCESCU'DAN MEDYA ELEŞTİRİSİ: BİZİMLE KİSME İLGİLENMİYOR

Mircea Lucescu, 1-1 berabere biten Rusya maçının ardından, "Herkes Türkiye'de kulüp takımlarına odaklanmış halde. Basına da baktığımız zaman Milli Takım ile ilgilenen çok kişi yok." dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Mircea Lucescu'dan Medya Eleştirisi: Bizimle Kisme İlgilenmiyor(5/10)1

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, 1-1 biten Rusya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİMLE İLGİLENEN ÇOK KİŞİ YOK"

Basını eleştiren Lucescu, "Daha uzun çalışabilmeyi ümit ederdim. Genelde resmi maçlardan 3-4 gün önce futbolcular ile buluşuyorum. Herkes Türkiye'de kulüp takımlarına odaklanmış halde. Basına da baktığımız zaman Milli Takım ile ilgilenen çok kişi yok." sözlerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR EKİP KURACAĞIM"

Genç bir ekibe sahip olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Gençler ile çalışmayı çok seviyorum ve buna devam edeceğim. Çok iyi bir ekip kuracağım. Onlara güveniyorum. Çok iyi bir Rus ekibine karşı iyi bir sonuç aldık." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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