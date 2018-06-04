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Mircea Lucescu: Arda Turan'a Kapıları Kapatmış Değilim
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Mircea Lucescu: Arda Turan'a Kapıları Kapatmış Değilim

MİRCEA LUCESCU: ARDA TURAN'A KAPILARI KAPATMIŞ DEĞİLİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Arda'nın cezası var, kendisi 31 yaşında. Önümüzdeki periyotta kendisinden yararlanma yoluna gideceğiz. Kendisine kapıları kapatmış durumda değilim" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Mircea Lucescu: Arda Turan'a Kapıları Kapatmış Değilim(10/10)6

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında yarın akşam Rusya'ya konuk olacak. İran ve Rusya'nın ardından 3. hazırlık maçına çıkacak olan Milli Takım'da teknik direktör Lucescu, karşılaşma öncesi Hasan Ali Kaldırım ile basın toplantısı düzenledi.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

Zenit'te çalıştığım için Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Samedov'un etkili ortaları var. Diğer genç oyuncular da alternatif ve hızlı oyuncular. Son maçta bir organizasyon değişikliğine giderek, 5-3-1-1 formasyonundan, 4-1-4-1 sistemine döndüklerini gördük. Benim hepsiyle iyi ilişkilerim var. İyi bir Dünya Kupası geçirmelerini dinliyorum.

"KAPILARI KAPATMIŞ DURUMDA DEĞİLİM"

Arda'nın cezası var, kendisi 31 yaşında. Önümüzdeki periyotta kendisinden yararlanma yoluna gideceğiz. Kendisine kapıları kapatmış durumda değilim. Genç oyunculara tecrübe edindirmek için bu maçları yapıyoruz.

"TRANSFERİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Brezilya'nın bize bir ödül vermesi lazım. Shakhtar'da Fred ve Taison gibi iki oyuncuyu geliştirdik. Fred'in Shakhtar'dan Manchester United'a transferi için çok mutluyum. Taison da olgunlaştı.

"KURBAN ARARSANIZ BİR TANE ÇIKAR"

Cenk Tosun'un olayını analiz etmek kolay değil. Sonraki gün geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi. Yaptığı hareket için bir şey söylemeyeceğim. Kurban ararsanız, bir tane çıkar. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Türkler olarak bunlara alışığız. Cenk, hayatında hiç kırmızı kart görmemiş harika bir oyuncu. Kurban ararsanız, bir tane çıkar. Ertesi gün bize gelip, 'Kusura bakmayın' dedi. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Biz Türkler olarak bunlara alışığız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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