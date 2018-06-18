Antalya'da,çocuk sahibi olamayan çift, gittikleri yurt ziyaretinde boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın" diye ağlayan Berat'ın koruyucu ailesi oldu.

Antalya'da, çocuk hasreti çeken Kaplan çifti, gittikleri yurt ziyaretinde boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın." sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Berat'ın koruyucu ailesi olup, Berat'ın yalnız büyümemesi için bir de kız bebek evlat edindi.

EVLAT HASRETİYLE YANIP TUTUŞUYORLARDI

Antalyalı 39 yaşındaki Sami Kaplan ile 36 yaşındaki Nevruz Kaplan çifti, 16 yıldır evliliklerinde ilk günden itibaren istedikleri, hasretiyle yanıp tutuştukları halde evlat sahibi olamadı. Bunun üzerine çift, bir kız çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi.

BERAT'IN DURUMUNDAN ÇOK ETKİLENDİLER

Yaklaşık 7 ay önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuran çift, yetkililerle görüşme yaptığı sırada sevgi evlerinde kalan 4 yaşındaki Berat ile tanıştı. Bu sırada minik Berat'ın boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın." demesinden çok etkilenen çift, kız çocuğu isteklerinden vazgeçerek Berat'ın ailesi olmaya karar verdi.

"BERAT YALNIZ BÜYÜMESİN DİYE BERRA'YI DA ALDIK"

"Berat yalnız büyümesin, bir de kızımız olsun" diyerek 6 aylık Berra bebeği de evlatlık alan çift, mutlu, huzurlu ve çocuk sesiyle dopdolu bir aile ortamının mutluluğunu yaşıyor.

"NE OLUR BENİ BIRAKMAYIN" DİYE AĞLADI

Nevruz Kaplan, mutlu bir evlilik süreci geçirdiklerini ancak çocuk sahibi olamadıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Her şeyimiz çok güzeldi. Tek isteğimiz ise bir evlattı. Evlat hasretiyle yanıyorduk. Bir gün televizyonda koruyucu aile haberi gördük. 'Biz de olabilir miyiz?' diye düşündük. Berat bizi ilk gördüğünde boynumuza sarıldı 'Ne olur beni bırakmayın' dedi. İkimiz de çok ağladık. Gözümüzün içine bakarak bunu söylemesi bende annelik hissi uyandırdı. Hemen izin alarak evimize getirdik, sonra da koruyucu ailesi olduk. Berat evimize huzur, neşe getirdi. Bana "Anne" diye seslenmesi bütün üzüntülerimi unutturdu."

"BOYNUMA SARILINCA BENİM OĞLUM OLACAK DEDİM"

Tanker şoförü Sami Kaplan da Berat ile hayatlarına büyük bir renk ve güzellik geldiğini söyledi. Berat ve Berra'nın öksüz ve yetim olmasının kendilerini onlara daha içtenlikle bağladığına işaret eden Kaplan, "Berat boynumuza sarılınca 'Benim oğlum olacak' dedim. Berat ve Berra ile evimize neşe geldi. Onlar büyük bir özlemi giderdi." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada