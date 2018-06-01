MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ÖDEME, BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA YATIYOR
Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.
ÖDEMELER TAHSİS NUMARALARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.
İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA ÖDENECEK
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.
HER BAYRAMDA İKRAMİYE VERİLECEK
Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.
Kaynak: haberinburada
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