Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ilk 6 aylık enflasyon belirlerken, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminler yüzde 7,27'lik orana işaret ediyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6,39 çıkmıştı. Merkez Bankasının önceki gün açıklanan anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0,82 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk veriye göre 59,78 lira artışla 995,38 liraya yükselecek. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse, bu maaş 68,01 lira artışla bin 3 lira 61 kuruşa ulaşacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk 5 aylık enflasyona göre 286,35 lira artışla 4 bin 767 lira 61 kuruşa çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse bu maaş 325,78 lira artışla 4 bin 807 lira 4 kuruşa yükselecek.

Kaynak: haberinburada