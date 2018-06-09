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Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

MİLYONLARCA EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MÜJDESİ!

Bayram ikramiyesini alan emeklilerin gözü Temmuz zammına döndü. İlk 5 aya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6,39 zam yapılacak. Hesaplamalara göre zam oranı temmuzda yüzde 7'yi de bulabilecek.

Tarih : 09 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Milyonlarca Emekliye Çifte Zam Müjdesi!(9/10)5

İlk 5 aya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.39 zam yapılacak. Hesaplamalara göre zam oranı temmuzda yüzde 7'yi de bulabilecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 3.5+2.39 olacak.

HAZİRAN ENFLASYONUNA GÖRE ZAM ORARININ YÜZDE 7'Yİ BULMASI BEKLENİYOR

Bugünlerde bin liralık ikramiyelerini cebine koyan emeklilerin temmuz zammı da adım adım yaklaşmaya başladı. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte zam oranları şekilleniyor. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 artışa ilaveten yüzde 2.39 fark göründü. Haziran enflasyonuna göre zam oranının yüzde 7'yi bulması bekleniyor. Bu durumda fark yüzde 3'e çıkacak. Haziran enflasyonu sıfır çıkarsa bu oranlar uygulanacak.

OCAK-MAYIS ENDEKS DEĞİŞİMİ YÜZDE 6,39 OLARAK DEĞİŞTİ

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısında yer alan bilgilere göre, hem emeklilerin hem de memurların zam oranları için enflasyon temel belirleyici. İlk 6 aylık TÜFE verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre; ocak-mayıs endeks değişimi yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

3 TEMMUZ'DA KESİN RAKAM ORTAYA ÇIKACAK

İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. 3 Temmuz'da ise kesin rakam ortaya çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin de temmuzda enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 2.39 fark oluştu. Bu fark memur ve memur emeklilerinin zammına ilave olarak verilecek.

ENFLASYONA GÖRE EK ÖDEME MİKTARI DA ARTMIŞ OLACAK

Emeklilere yapılan zamlardan ayrı olarak yüzde 4 ek ödeme de veriliyor. Yüzde 6.39'luk enflasyona göre ek ödeme miktarı da artmış olacak. Örnek hesaplamaya göre artış şöyle gerçekleşecek:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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