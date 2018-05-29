Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Arsenal'ın beni istediğini biliyorum. Transferim konusunda sonlanmış bir şey henüz yok. Milli takım kampından sonra görüşeceğiz." dedi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, adım adım Arsenal'e gidiyor. İngilizler, Londra ekibinin dünkü Türkiye-İran maçına temsilci gönderdiğini ve oyuncunun son durumunu görmek adına kendisini izlettiğini yazdı. Freiburglu 22 yaşındaki savunmacı dünkü maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

"ARSENAL İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Çağlar Söyüncü de Londra ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çağlar "Arsenal İngiltere'deki en önemli kulüplerden bir tanesi. Beni istediklerini biliyorum. Ancak transferim konusunda şu an için sonlanmış bir şey henüz yok. Milli takım kampından sonra görüşmeler gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

MENAJERİ "PREMIER LİGİ İSTİYOR" DEMİŞTİ

Oyuncunun menajeri Mustafa Doğru da daha önce Ada basınına konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu noktaların altını çizmişti:

"Çağlar'ın öncelikli hedefi Premier Lig'de oynamak. Bazı kulüplerle görüşüyoruz. Freiburg da bu görüşmelere olumlu bakıyor."

Kaynak: haberinburada