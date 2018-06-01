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MİLLİ TAKIMIN YILDIZI CENK TOSUN ÇILDIRDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ


Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Tarih : 01 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü(7/10)3

Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı. Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı.

CENK'İ KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Cenk Tosun kulübeden çıkıp babası ve ailesiyle tartışan taraftarlara tepki gösterip el kol hareketleri yaptı.

Cenk'i bu dakikalarda ne arkadaşları, ne teknik heyet ne de Milli Takım yetkilileri tutabildi. Cenk Tosun'un 60.dakikadaki öfkesi üzerine öyle ki karşılaşma durdu.

Bunun üzerine Cenk Tosun kırmızı kart görürken, yıldız golcünün ailesinin bulunduğu tribüne TFF'nin özel güvenlikleri gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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