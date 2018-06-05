A Milli Futbol Takımımız oynadığı son hazırlık maçında 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takımımızın tek golü Yunus Mallı'dan geldi.

2018 Dünya Kupasının ev sahibi Rusya ile deplasmanda karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Rusya, karşılaşmanın 35. dakikasında Aleksandr Samedov'un attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda rakibine göre daha üstün bir oyun ortaya koyan Milliler'de eşitlik golünü 59. dakikada Yunus Mallı kaydetti.

YUNUS'UN İLK GOLÜ

Ceza sahası dışından düzgün bir şutla kaleci Akinfeev'i mağlup eden Yunus Mallı, Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Türkiye ile Rusya, 7 Eylül tarihinde FIFA Uluslar Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, liglerin bitmesinin ardından oynadığı 3 hazırlık maçını kaybetmezken 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lucescu yönetimindeki Türkiye, öte yandan 2018 yılında mağlubiyet yüzü görmedi.

Kaynak: haberinburada