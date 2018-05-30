MİLLİ FUTBOLCU OKAN KOCUK, AİLEVİ PROBLEMLERİ NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Futbol Takımının Tunus ve Rusya maçlarının kadrosuna çağrılan kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Tunus ve Rusya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un formasını giyen kaleci Okan'ın ailevi sağlık sorunları nedeniyle 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapılacak maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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