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Milletvekili Elini Uzattı, Seçmen Gözünü İskambilden Alamadı

MİLLETVEKİLİ ELİNİ UZATTI, SEÇMEN GÖZÜNÜ İSKAMBİLDEN ALAMADI

Giresun'da seçim gezisine çıkan AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk ile bir vatandaş arasında yaşananlar sosyal medyada büyük ilgi çekti. Vatandaş, milletvekili elini uzatırken oynadığı iskambil oyunundan gözünü alamadı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 08:30
Puan Ver : Milletvekili Elini Uzattı, Seçmen Gözünü İskambilden Alamadı(10/10)6

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar Giresun'da seçim gezilerini sürdürüyor. AK Parti Giresun Milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

BİR ELİYLE OYUNA DEVAM ETTİ DİĞER ELİYLE VEKİLLE TOKALAŞTI

Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaş diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Bu görüntü ise sosyal medya da ilgi odağı oldu

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Kaynak: haberinburada



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