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Milletvekili adayı olan ünlü isimlerin akıbeti belli oldu

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLAN ÜNLÜ İSİMLERİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Eski milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu ve eski milli futbolcu Alpay Özalan AK Parti'den, oyuncu Barış Atay HDP'den, eski futbolcu Saffet Sancaklı MHP'den milletvekili seçildi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Milletvekili Adayı Olan Ünlü İsimlerin Akıbeti Belli Oldu(10/10)6

Milletvekili adayları arasında spor ve sanat camiasından isimler yer aldı. Eski milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu ve eski milli futbolcu Alpay Özalan AK Parti'den, oyuncu Barış Atay HDP'den, eski futbolcu Saffet Sancaklı MHP'den milletvekili olarak Meclis'e girdi.

ADAYLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER YE ALDI

Türkiye'de cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar milletvekili seçimleri de merak konusu oldu. Adayları arasında ünlü isimler de yer aldı. Eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu ve eski mili futbolcu Alpay Özalan AK Parti'den, oyuncu Barış Atay HDP'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine MHP'den milletvekili adayı gösterilmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren isimler şu şekilde:

Eski motosiklet yarışcısı Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya milletvekili seçildi.

Oyuncu Barış Atay, HDP Hatay milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti İzmir milletvekili seçildi.

Geçtiğimiz dönemde de MHP milletvekili olan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekili görevini sürdürecek.

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Kaynak: haberinburada



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