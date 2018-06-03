MİLLET BAHÇESİ'NİN İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak 'Millet Bahçesi'nden ilk görüntü ortaya çıktı.
29 EKİM'DE YENİ HAVAALANINA GEÇİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de taşınacak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıklamasının ardından ilgili kamu kurumları çalışmaya başladı. İstanbul Florya'daki devasa büyüklükteki arazi için projeler çizilmeye başlandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri de önerilerini proje haline getirmeye koyuldu. 12 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi'nden ilk görüntü ortaya çıktı.
METROYA ENTEGRE
Projenin ilk çizimine göre dikkat çeken havaalanı pistlerinin yürüyüş parkurları olarak düzenlenmiş olmasıydı. Kimi binalarının kongre alanı, müze, sergi salonları için korunduğu gözlenirken parkın tam ortasında büyük bir gölet planladığı da ortaya çıktı. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktivitelerin yapılacağı bölümler olması da dikkat çekti. Yakın çevresinde 5 milyon insanın yaşadığı 'Millet Bahçesi' için çizilen ilk projede metro ve otoparkların da parka entegre edildiği görüldü.
Bakırköy, Yeşilköy Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy semtleri arasındaki Millet Bahçesi, benzer parklarla karşılaştırıldığında dünyanın 3'üncü büyüğü olacak.
Kaynak: haberinburada
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