MİLAN'A HAKAN İÇİN DEV TEKLİF
Alman ekibi Red Bull Leipzig, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Milan'a 30 milyon euroluk teklifte bulundu.
Milanlı Hakan Çalhanoğlu'na Almanya'nın Red Bull Leipzig ekibi talip oldu. Corriere dello Sport'a göre Leipzig, İtalyan ekibine 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
25 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Bayer Leverkusen'den 25 milyon euro karşılığında transfer olduğu Milan'da beklenen patlamayı yapamayan futbolcunun, nasıl bir tutum takınacağı merak konusu.
Öte yandan kırmızı-siyahlılar, UEFA finansal fair play kuralları kapsamında sıkışık bir durumda bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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