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Milan, Eski Futbolcusu Kucka'yı Trabzonspor'dan Geri İstiyor

MİLAN, ESKİ FUTBOLCUSU KUCKA'YI TRABZONSPOR'DAN GERİ İSTİYOR

Trabzonspor'un Slovak orta saha futbolcusu Juraj Kucka'ya eski takımı Milan talip oldu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Milan, Eski Futbolcusu Kucka'yı Trabzonspor'dan Geri İstiyor(9/10)5

Trabzonspor'un sezon başında Milan'dan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Juraj Kucka, tekrar Milan'a dönebilir. İtalya basınının iddiasına göre Milan, sürpriz bir şekilde eski futbolcusuna talip oldu.

DAHA DÜŞÜK BİR MİKTAR İLE...

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Milan, 31 yaşındaki futbolcuyu sattığı miktardan daha düşük bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacak. Trabzonspor, Kucka için Milan'a 5 milyon Euro ödemişti.

Bordo mavili kulüp ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan Slovak orta saha, bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist ile mücadele etmiti. Kucka'nın özellikle Galatasaray maçında orta sahadan attığı gol uzun süre hafızalardan çıkmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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