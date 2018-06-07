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Mhp'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı
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MHP'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı

MHP'NİN 24 HAZİRAN İÇİN HAZIRLADIĞI REKLAM FİLMİ YUNANİSTAN'I KIZDIRDI

MHP'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan reklam filminin sonunda Kıbrıs'ın haritada Türk bayrağı altında görüntülenmesi Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Mhp'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı(5/10)1

24 Haziran'a sayılı gün kalırken, MHP'nin seçimler için hazırlanan reklam filmi yayınlanmaya başladı. Reklam filminin sonunda Kıbrıs'ın haritada Türk bayrağı altında görüntülenmesi Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

MHP'NİN REKLAM FİLMİ SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKTI

24 Haziran seçimleri öncesinde partiler son hazırlıklarını yaparken MHP'nin reklam filmi de seçmenin karşısına çıktı.

TEPKİLERİN SEBEBİ KIBRIS'IN TÜRK BAYRAĞI ALTINDA GÖSTERİLMESİ

MHP'nin reklam filminin yayınlanmasının ardından tepkiler Yunan basınına yansıdı. Tepkilerin sebebi ise filmin sonunda Kıbrıs'ın Türk bayrağı altında gösterilmesi.

"MHP, KIBRIS'I TÜRK TOPRAĞI SAYIYOR"

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, konu hakkındaki haberinde "MHP'nin seçim kampanyası Kıbrıs'ı Türk toprağından sayıyor" başlığını kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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