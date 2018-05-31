MHP'DEN İTTİFAKI ZORA SOKACAK ÇIKIŞ: GERİ DÖNÜŞÜ YOK AF ÇIKACAK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Devlet Bahçeli'nin af çağrısını yenileyerek, "Bunun geri dönüşü yok artık af çıkacak" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Bunun geri dönüşü yok artık af çıkacak" dedi.
"AF ÇIKARILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"
Cezaevlerinde doluluk nedeniyle aynı yatağı 3 kişinin paylaştığını, bu durumu terör örgütlerinin faaliyet göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirdiğini anlatan Kalaycı şöyle konuştu: "Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız.
"HAPİSHANELER DOLMUŞ VAZİYETTE"
Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette. Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık".2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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