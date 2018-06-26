MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: AK PARTİ İLE PAZARLIK ETMEYECEĞİZ!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık yapmayacaklarını ve ayrıca OHAL'in bir süre daha uzatılması gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı "AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz" dedi. Kalaycı, OHAL'in de bir süre daha devam etmesi gerektiğini ifade etti.
"AK PARTİ İLE BAKANLIKLAR KONUSUNDA PAZARLIK ETMEYECEĞİZ"
Genelbaşkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada " AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz" dedi.
"OHAL DEVAM ETMELİ"
CNN Türk'e konuşan Kalaycı, OHAL'in de bir süre daha devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kalaycı, partilerine göre halen "FETÖ" tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal'in devam etmesine gerek olduğunu kaydetti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Seçimlerin Ardından Beyaz Saray'dan İlk Açıklama: Trump, Erdoğan'ı Arayacak
- Muharrem İnce'den Seçmenlerine Videolu Mesaj: Böyle Yarım Kalmayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Edecek
- Tuğçe Kazaz'dan Çok Konuşulacak Chp Tweeti!
- Magazin Yıldızı Kim Kardashian, Cesur Kıyafetiyle Yine Adından Söz Ettirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar