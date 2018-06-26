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MHP'den dikkat çeken açıklama: AK Parti ile pazarlık etmeyeceğiz!

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: AK PARTİ İLE PAZARLIK ETMEYECEĞİZ!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık yapmayacaklarını ve ayrıca OHAL'in bir süre daha uzatılması gerektiğini belirtti.

Tarih : 26 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Mhp'den Dikkat Çeken Açıklama: Ak Parti İle Pazarlık Etmeyeceğiz!(8/10)4

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı "AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz" dedi. Kalaycı, OHAL'in de bir süre daha devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"AK PARTİ İLE BAKANLIKLAR KONUSUNDA PAZARLIK ETMEYECEĞİZ"

Genelbaşkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada " AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz" dedi.

"OHAL DEVAM ETMELİ"

CNN Türk'e konuşan Kalaycı, OHAL'in de bir süre daha devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kalaycı, partilerine göre halen "FETÖ" tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal'in devam etmesine gerek olduğunu kaydetti.

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Kaynak: haberinburada



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