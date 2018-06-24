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MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

MHP LİDERİ BAHÇELİ, ERDOĞAN'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Tarih : 24 Haziran 2018, 20:50
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Kaynak: haberinburada



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