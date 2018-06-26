Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı
Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu! İnce: Kılıçdaroğlu'nun Karşısında Asla Aday Olmam!
Genç Kızların Neden Bakıyorsun Tartışması Kanlı Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun Sözlerini Eleştirdi: Artık Umut Vermiyorsunuz
Bursaspor'dan Sıfır Bütçeyle İki Transfer!
Çağla Büyükakçay Wimbledon'da Ana Tabloya Kalamadı
Abd, Bir Kez Daha Türkiye'yi Yaptırım Uygulamakla Tehdit Etti
Peru, Dünya Kupasına Galibiyetle Veda Etti
İstanbullular Dikkat! Beklenen Kuvvetli Dolu Yağışı Başladı!
Bursaspor, Avusturya Kampını İptal Etti
Wolfsburg, Mario Gomez'in Boşluğunu Doldurdu
Bahçeli'den Seçim Mesajı: Tuzak Bozuldu, Komplo Püskürtüldü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü
Şampiyonlar Liginde Artık Alkollü İçecekler Serbest Olacak
Fenerbahçe, Guingamplı Grenier'e Talip Oldu
Giresunspor 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı
Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi
Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti

Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip edip tehdit mesajı yazan, merhumun yeğeni çıktı

MEZARDAKİ ESRARENGİZ NOTUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: TAHRİP EDİP TEHDİT MESAJI YAZAN, MERHUMUN YEĞENİ ÇIKTI

Antalya Manavgat'ta bir mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazdığı belirtilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, Bülent Suser'e ait mezarın yanındaki mezara defnedilen A.M.'nin yeğeni çıktı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı(9/10)5

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ölen bir kişiye ait mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, tahrip edilen Bülent Suser'e ait mezarın yanındaki mezara defnedilen A.M.'nin yeğeni çıktı.

"BU İŞ BURADA BİTMEDİ. YİNE GELECEĞİM. SİZ SEÇİN"

Olay 22 Haziran tarihinde Manavgat ilçesinde Şelale yolu üzerinde bulunan Manavgat'ın en eski kabristanlarından Hafız Hoca Mezarlığı'nda meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser'e ait mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülürken, yanına bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzerine el yazısıyla "Siz böyle ederseniz, ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin" yazıldı.

ESNAF MEZARIN DURUMUNU GÖRDÜ

Mezarlık karşısında bulunan esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine Bülent Suser'in yakınları, emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine geldi. Gerekli incelemelerin ardından Suser'in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.

MEZARI TAHRİP EDİP TEHDİT MESAJI YAZDIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlayan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tahrip edilen mezarın yanında defnedilen A.M.'nin yeğeni R.İ.'yi gözaltına aldı. R.İ. ifadesinde mezarı tahrip edip, tehdit içerikli mesajı da kendisinin yazdığını itiraf etti.

TABELAYI İKİ MEZAR ARASINDA DİKTİ

Yeğeni A.M.'ye ait mezarı ziyaret ettiği esnada dayısının mezarının yanına yeni bir mezar yapıldığını, iki mezar arasında mesafe olmadığını gördüğünü söyleyen R.İ. ifadesinde bunun üzerine kürek ile iki mezar arasına toprağı attığını ve mesafe açtığını, mezar taşını kırdığını ve "Siz böyle ederseniz ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim, siz seçin" yazısının bulunduğu tabelayı iki mezar arasına diktiğini söyledi. Şüpheli R.İ. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mezardaki  Esrarengiz  Notun  Sırrı  Çözüldü  Tahrip  Edip  Tehdit  Mesajı  Yazan  Merhumun  
Yeğeni  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER