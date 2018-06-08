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Metrobüsün Rüzgarı Artık Elektrik Üretecek

METROBÜSÜN RÜZGARI ARTIK ELEKTRİK ÜRETECEK

Metrobüsler, artık yolcu taşırken elektrik de üretecek. Araçların geçiş esnasında oluşturduğu rüzgârı yakalayan türbinler, bir ilçeye yetecek kadar enerji sağlayacak.

Tarih : 08 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Metrobüsün Rüzgarı Artık Elektrik Üretecek(7/10)3

İstanbul'un adeta simgesi haline gelen metrobüs sistemi, yolcu taşımanın yanı sıra artık küçük bir ilçeye yetecek kadar elektrik enerjisi de üretecek. Topkapı İstasyonu yakınına konulan ve başarılı sonuç alınan sistem, metrobüslerin geçiş esnasında oluşturduğu rüzgârı yakalayarak enerjiye çeviriyor. İki şeritli yolun ortasına konulan türbinler iki yönden de rüzgâr alabiliyor. 1 kilometrelik hat için 300 türbin döşenmesi planlanıyor ve yapılan hesaplara göre sadece metrobüs hattında 20 bin haneye yetecek potansiyel var.

GENÇ MÜHENDİS KEŞFETTİ

Projenin çıkış noktası da oldukça ilginç. İş için her gün Kadıköy'den Yenibosna'ya giden genç mühendis Kerem Deveci, buradaki potansiyeli keşfediyor. Deveci şunları söylüyor: "ENLİL isimli projemizin ortaya çıkışı Metrobüs kullanırken oldu. Araç kapılarının yanında bulunan acil tahliye vana kapaklarının, yan yana geçen araçların ürettiği rüzgâr ile havalandığını gördüm. Buradaki rüzgâr ile enerji üretilebilir fikri böyle doğdu. Türk Patent Enstitüsü'nden faydalı model belgemi aldım. Ardından İTÜ Çekirdek sürecine kabul edildim. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe vererek türbinimizin saha testleri için izin istedik. Kurumun vizyoner ve yenilikçi yönetimi teklifimizi kabul ederek Topkapı Durağı'ndaki bir alanı laboratuvar olarak bize verdi. Sonuç başarılı oldu."

DEPREMİ DE ÖNCEDEN BİLECEK

Deveci, "Sisteme yerleştireceğimiz sensörler ve IOT platformu, şehir içi sıcaklık, nem, rüzgâr, CO2 ölçümü yapacak. Deprem izleme istasyonu da olası İstanbul depreminin tahminlerine bilgi sağlayarak şehrin güvenliğine katkı verecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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